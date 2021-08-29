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الجزائر..هيئة تعليمية تطالب بإدراج اللغة الأمازيغية في المنهاج وتخفيض ساعات تدريس اللغة العربية

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الجزائر..هيئة تعليمية تطالب بإدراج اللغة الأمازيغية في المنهاج وتخفيض ساعات تدريس اللغة العربية
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
علم الجزائر
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طالبت هيئة تعليمية في الجزائر وزارة التربية بضرورة إدراج مادة اللغة الأمازيغية في المنهاج وتخفيض ساعات تدريس مادتي اللغة العربية والرياضيات.

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن "نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط  في الجزائر "كنادام" دعت النقابة دعت القائمين على الوزارة إلى "ضرورة إدراج مادة اللغة الأمازيغية في الدوام الرسمي الأسبوعي على غرار باقي المواد، بتخصيص حجم ساعات أسبوعي يوزع على حصص دراسية، مع إسقاط تدريسها مرة كل 15 يوما، على غرار مواد الإيقاظ، كالتربية الفنية والتربية التشكيلية والتربية البدنية التي تدرس حاليا مرة كل أسبوعين".

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وأشارت إلى أن هذا "في مقابل التخفيض في الحجم الساعي لمادتي اللغة العربية والرياضيات بحصة واحدة، تفاديا للاضطرابات المحتملة في الدخول المدرسي القادم الذي سيأتي أيضا في ظروف استثنائية جراء استمرار أزمة الوباء (كورونا)، في انتظار إيجاد الحل المناسب من طرف الوزارة".

المصدر: "الشروق"

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