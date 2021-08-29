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مصر.. ضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية في أحد المنازل

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية في أحد المنازل
Reuters
صورة تعبيرية
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نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بضبط مواطن في أسيوط نقّب في مسكنه عن الآثار، واستخرج عددا كبيرا من القطع الأثرية.

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وتمكنت الجهات المختصة من ضبط 96 قطعة وعملة يشتبه في أثريتها، وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار والتربح.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها وأنها ترجع للعصور الفرعوني واليوناني والروماني.

المصدر: اليوم السابع

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