مصدر لـRT: وفد سعودي إلى العراق لإعادة ترميم مستشفى "ابن الخطيب"

كشف مصدر عراقي، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي إلى العراق، لإعادة ترميم مستشفى "ابن الخطيب" الذي احترق في أبريل الماضي ما أدى إلى مصرع عشرات المدنيين.

وقال المصدر لـRT، إن "الوفد سيصل يوم الأربعاء إلى بغداد، وهو وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة".

وأضاف، أن "الوفد سيطلع على المستشفى المحترق للبدء بإجراءات إعادة ترميمه بمبادرة سعودية".

وتأتي المبادرة السعودية، بعدد اندلاع حريق في أبريل الماضي في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، نجم عن انفجار عبوات أكسجين، مما أدى إلى مقتل 82 عراقيا.

ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT