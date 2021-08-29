"قناة السويس" تكشف تفاصيل عبور أكبر سفينة حاويات

علق رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع على مرور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACE" قائلا: "إن هذه السفينة أكبر السفن التي مرت بقناة السويس من حيث عدد الحاويات".

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وأضاف ربيع، حيث أن عدد حاويات السفينة العملاقة يبلغ 24 ألف حاوية وهي بطول 400 متر وعرضها 61.5 متر والغاطس 16 متر"، مشيرا إلى أن هذه السفينة قادمة من الصين ومتجهة إلى دولة هولندا.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد، أن هذه السفينة تعبر من قناة السويس للمرة الأولى لها، ولذلك فإن هناك بعض الإجراءات الخاصة بها واهتمام أكثر، وذلك تسهيلا لعبورها بنجاح، وتطلعا لعبور السفن الشبيهة لها .

وأشار إلى أن قناة السويس تقدم التهاني بواسطة المرشد الذي يصعد للسفينة فور وصولها، بجانب منح السفينة درع الهيئة فور عبورها، مضيفا: "هذه السفينة أكبر من سفينة "إيفرجيفين" التي جنحت في قناة السويس من قبل، فإحنا بنعدي سفن أكبر من "إيفر جيفين" وهو دليل ثقة بالهيئة".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة جاهزة لاستقبال 100 % من أسطول الحاويات في العالم، مهما كان حجمها موضحا أن السفينة كان عليها مرشدون من كبار المرشدين قائلا: "وأنا كمان تابعت عبورهم من القناة".

المصدر: مصراوي