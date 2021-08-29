"حيثما كانوا.. تحت الأرض أو في البحر".. قيس سعيد يوجه رسالة شديدة اللهجة للمحتكرين

في رسالة "شديدة اللهجة"، حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، المحتكرين، من أنه "سيتعقبهم" مؤكدا أنه "ستتم مواجهة المحتكرين بحديد القانون".

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وخلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، قال قيس سعيد: "واللّه سأتعقبهم حيثما كانوا..فوق الأرض..تحت الأرض..في البحر أو في السماء''.

وشدد الرئيس التونسيس على أنه "ستتم مواجهة المحتكرين بحديد القانون"، مشيرا إلى أنه "ستتم محاسبة جميع المحتكرين والمضاربين في الأسعار على قدم المساواة، من أجل ضمان عدم التلاعب بقوت التونسيين".

وتأتي هذه التصريحات بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة في زغوان.





المصدر: "نسمة"