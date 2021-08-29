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مصر تسجل 8 وفيات و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 8 وفيات و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مسكز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 8 وفيات و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16714، فيما عدد الإصابات 287644.

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وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 5 وفيات و234 إصابة جديدة بالفيروس.

 

المصدر: "رويترز"

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