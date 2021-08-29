مصر تسجل 8 وفيات و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 8 وفيات و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16714، فيما عدد الإصابات 287644.
وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 5 وفيات و234 إصابة جديدة بالفيروس.
المصدر: "رويترز"
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