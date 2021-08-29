مصر.. النظر في إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية "الخلايا العنقودية"

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر يوم الأحد في إعادة محاكمة 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بتهمة الانضمام لإحدى "الخلايا العنقودية" المسلحة التابعة للّجان النوعية.

وكانت المحكمة قد قضت فى شهر أبريل الماضى بالسجن المؤبد ضد المتهمين غيابيا.

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وأحالت النيابة أعضاء "خلية عنقودية مسلحة" للمحاكمة الجنائية لاتهامها بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة المفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليف من قيادات جماعة الإخوان بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم "في عام 2016 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية