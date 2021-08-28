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لبنان.. إصابة عناصر من قوى الأمن خلال مطاردة سجناء فروا من مخفر شرقي البلاد

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لبنان.. إصابة عناصر من قوى الأمن خلال مطاردة سجناء فروا من مخفر شرقي البلاد
Reuters
لبنان.. إصابة عناصر من قوى الأمن خلال مطاردة سجناء فروا من مخفر شرقي البلاد
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أصيب عدد من عناصر قوى الأمن اللبناني مساء يوم السبت بجروح خلال مطاردتهم سبعة سجناء فروا من مخفر ضهر البيدر شرقي البلاد.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن فرار 7 سجناء بينهم سوري ولبناني وفلسطيني من نظارة مخفر ضهر البيدر.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من عناصر القوى الأمنية أصيبوا "بجروح ورضوض مختلفة خلال مطاردتهم السجناء الفارين في الأحراج المجاورة لمخفر ضهر البيدر"، مضيفة أن عناصر الدفاع المدني تعمل على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة".

وقامت القوى الأمنية بتوقيف أربعة مساجين من أصل 6 كانوا قد فروا من نظارة مخفر ضهر البيدر، بعدما تمت مطاردتهم في الأحراش القريبة، وهم ثلاثة سوريين ولبناني".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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