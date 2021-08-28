عبور أكبر مستشفى عائم في العالم قناة السويس

عبرت قناة السويس اليوم السبت سفينة GlOBAL MERCY "الرحمة العالمية" أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم، في أولى رحلاتها عبر القناة.

وعبرت السفينة قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

وتعد السفينة GLOBAL MERCY هى الأكبر من نوعها لتقديم الخدمات الطبية المدنية مجانا كمشفى عائم وهى مجهزة وفق التكنولوجيا الأحدث في العالم لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين pic.twitter.com/47NTRgShGZ — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 28, 2021

ووفق البروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الربان عصام شاهين، والربان طارق إسماعيل للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربانها.

وتتبع السفينة لمنظمة MERCY SHIP الخيرية ويبلغ طولها 174 مترا، وعرضها 28.6 متر، فيما يبلغ غاطسها 6.15 متر، وحمولتها الكلية 37 ألف طن.

المصدر: هيئة قناة السويس