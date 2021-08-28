وزير الخارجية الإيراني: الأمريكيون لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن الأمريكيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة.

وهاجم اللهيان خلال كلمته في قمة بغداد، الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها في المنطقة، وقال إن "واشنطن سبب الإنفلات الأمني في المنطقة".

كما استذكر عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

المصدر: RT