مباشر.. انطلاق قمة بغداد لقادة دول الجوار برئاسة الكاظمي

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بانطلاق قمة بغداد لقادة دول الجوار برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

الكاظمي:

نسعى إلى استعادة الحياة الطبيعية في كل مدن العراق.

طلبنا دعما دوليا لمراقبة الانتخابات المبكرة.

لا عودة للحروب والعلاقات المتوترة مع الجيران.

ما يجمع شعوب هذه المنطقة أكبر مما يفرقها.

ماكرون:

يجب أن يتمكن العراق من لعب دورا كاملا للحفاظ على السلام.

المنطقة كلها تواجه نفس التحديات.

بعثات من الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة ستراقب الانتخابات العراقية.

المنطقة كلها تواجه نفس التحديات.

العراق عانى كثيرا بسبب الحروب والصراعات ونحن ماضون بالوقوف معه في مجال مكافحة الإرهاب.

عبد الله الثاني:

اجتماعنا اليوم دليل على دور العراق المركزي في بناء الجسور والتقارب.

دعم العراق أولوية لنا جميعا.

تميم بن حمد:

المنطقة تمر بتحديات وأزمات تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

العراق مؤهل للقيام بدور فاعل لبناء السلم في المنطقة ومن هذا المنطلق نعلن دعمنا له.

أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار بقية دول المنطقة.

ما تعرض له العراق حالت دون استثمار مقدراته.

ندعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للعراق لتحقيق الأمن والاستقرار.

لن تخلو قطر جهدا في دعم ومساندة العراق لتحقيق النهضة الشاملة.

المصدر: RT