مباشر.. انطلاق قمة بغداد لقادة دول الجوار برئاسة الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5qw
أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بانطلاق قمة بغداد لقادة دول الجوار برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
الكاظمي:
- نسعى إلى استعادة الحياة الطبيعية في كل مدن العراق.
- طلبنا دعما دوليا لمراقبة الانتخابات المبكرة.
- لا عودة للحروب والعلاقات المتوترة مع الجيران.
- ما يجمع شعوب هذه المنطقة أكبر مما يفرقها.
ماكرون:
- يجب أن يتمكن العراق من لعب دورا كاملا للحفاظ على السلام.
- المنطقة كلها تواجه نفس التحديات.
- بعثات من الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة ستراقب الانتخابات العراقية.
- المنطقة كلها تواجه نفس التحديات.
- العراق عانى كثيرا بسبب الحروب والصراعات ونحن ماضون بالوقوف معه في مجال مكافحة الإرهاب.
عبد الله الثاني:
- اجتماعنا اليوم دليل على دور العراق المركزي في بناء الجسور والتقارب.
- دعم العراق أولوية لنا جميعا.
تميم بن حمد:
- المنطقة تمر بتحديات وأزمات تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
- العراق مؤهل للقيام بدور فاعل لبناء السلم في المنطقة ومن هذا المنطلق نعلن دعمنا له.
- أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار بقية دول المنطقة.
- ما تعرض له العراق حالت دون استثمار مقدراته.
- ندعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للعراق لتحقيق الأمن والاستقرار.
- لن تخلو قطر جهدا في دعم ومساندة العراق لتحقيق النهضة الشاملة.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.