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محمد بن راشد يتغنى ببغداد لحظة وصوله

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يتغنى ببغداد لحظة وصوله
مصطفى الكاظمي خلال استقباله محمد بن راشد آل مكتوم في بغداد
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وصف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد بـ"عاصمة العالم وبيت حكمة البشر".

وكتب على حسابه في تويتر: "وصلنا بحمد الله بغداد، عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم، دار السلام، بيت حكمة البشر".

وأضاف: "بغداد الشعراء والأدباء والعلماء، بغداد دجلة والفرات، رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله، حفظ الله بغداد، حفظ الله شعب العراق العظيم".

المصدر: RT

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