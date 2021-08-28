إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بشمال سوريا

أصيب عدد من الأطفال والنساء جراء حريق في مخيم الهول شمال سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

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وأفادت مصادر أهلية من بلدة الهول لوكالة "سانا" بأن "حريقا نشب عصر أمس الجمعة في المخيم ما أدى إلى احتراق 28 خيمة وإصابة عدد من النساء والأطفال أثناء محاولتهم إطفاء النيران ومنع امتدادها إلى الخيم الأخرى".

ولم تبين المصادر أسباب الحريق ضمن هذا القسم الذي يخضع لحراسة ورقابة مشددة من قبل "قسد" ولا يسمح لأحد بالخروج منه أو الدخول إلا بموجب موافقة منها.

ويأوي المخيم قرابة 62 ألف شخص نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من "حالات تطرف"، ويشهد بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.

المصدر: وكالة "سانا"