فرنسا تتبرع بأكثر من 200 ألف لقاح "أسترازينيكا" للسودان

أفادت منظمة "اليونيسيف" بأن السودان تلقى شحنة من 218400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، تبرعت بها فرنسا.

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وفي بيان لها، أشارت "اليونيسيف" إلى أنه "تم تسليم اللقاحات بدعم من المنظمة، من خلال آلية عمل "كوفاكس"، وهو تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا"، معربة عن شكرها للحكومة الفرنسية على هذا "التبرع السخي".

وأوضحت "اليونيسيف" أن "أكثر من 800 ألف شخص في السودان، بما في ذلك العاملون في المجالات الصحية، قد تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ مارس 2021 عند وصول أول شحنة من "كوفاكس".

وأضافت: "قد تلقى الغالبية جرعة واحدة فقط، وتساهم هذه الشحنة في زيادة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وهو الأمر المطلوب لإيقاف انتشار العدوى"، لافتة إلى أن "هذه اللقاحات تأتي للسودان في وقت حرج، حيث تتصاعد أعداد المصابين بينما تستعد البلاد لإعادة فتح المدارس بعد ثلاث سنوات من الانقطاع".

كما أكدت المنظمة أنها "تعمل مع الحكومة لإعادة فتح المدارس بأمان من خلال توفير دعم النظافة والكمامات وتعزيز تطعيم المعلمين".

المصدر: "سونا"