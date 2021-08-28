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التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية جنوب غربي السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية جنوب غربي السعودية
Reuters
طائرة مسيرة، صورة من الأرشيف
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

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وقال التحالف في بيان، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة".

وأكد التحالف، "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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