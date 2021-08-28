التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية جنوب غربي السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

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وقال التحالف في بيان، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة".

#عاجل#التحالف : الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط . #واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 27, 2021

وأكد التحالف، "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية