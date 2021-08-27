القوات العراقية تقتل إرهابيا وتحرق دراجته النارية المفخخة (صور + فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق يوم الجمعة قتل إرهابي وحرق دراجته النارية المفخخة شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "تمكنت قوة أمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من خلال الفوج الثاني في اللواء 18 بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية من قتل إرهابي".

وأضافت أن "القوة حرقت الدراجة النارية المفخخة التي كان يستقلها الإرهابي جنوبي محافظة كركوك".

RT

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المصدر: RT