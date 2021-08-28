الدبيبة يرد على تهديدات البرلمان (فيديو)

رفض عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا تهديدات البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، قائلا إن فشل البرلمان في إقرار ميزانيته أعاق عمل الدولة.

وأضاف الدبيبة الذي تولى منصبه في مارس في كلمة يوم الجمعة أن أسباب مجلس النواب في شرق البلاد لعدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية غير واقعية وواهية وألقى باللوم على المجلس في عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر.

واحتدم الخلاف بين الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا مما قوض العملية التي تدعمها الأمم المتحدة وكان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ سنوات.

وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا الأسبوع بمثول الدبيبة أمام المجلس المنتخب عام 2014 لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت بحجب الثقة.

المصدر: وكالات