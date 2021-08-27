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المحكمة الإسرائيلية العليا: لا يحق لليهود المغاربة تعويضات الناجين من الهولوكست

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المحكمة الإسرائيلية العليا: لا يحق لليهود المغاربة تعويضات الناجين من الهولوكست
Reuters يهود المغرب
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قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم أحقية يهود المغرب في الحصول على تعويض الناجين من الهولوكست.

وأقرت المحكمة بأن "الحرمان من الحريات والقيود المفروضة على اليهود المغاربة أثناء الحرب لم تستوف الشروط المنصوص عليها في القانون".

وينص قانون الاضطهاد النازي الإسرائيلي على أن الذين عانوا من مشاكل صحية نتيجة للاضطهاد النازي خلال الهولوكوست "سيحصلون مع ذلك على مزايا وتعويضات".

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وقالت المحكمة إنه و"على الرغم من أن اليهود في المغرب قد يكونون عانوا من معاداة السامية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم لا يحق لهم الحصول على تعويض مثل الناجين من الهولوكوست".

وبعد قرار المحكمة، احتج محام على أن "الدولة تميز ضحايا النظام النازي لاعتبارات تتعلق بالميزانية".

 

المصدر: I24NEWS

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