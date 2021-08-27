نصر الله: مذكرة الجلب بحق رئيس الوزراء المكلف في ملف المرفأ استضعاف واستهانة وهذا مرفوض

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله رفضه لمذكرة الجلب التي صدرت بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بقضية "مرفأ بيروت"، معتبرا ذلك "استضعافا واستهانة بالدولة".

وقال: "التدبير والإجراء من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مرفوض وغير مقبول على الإطلاق، ونحن نطالب الجهات القضائية في لبنان أن تتدخل بما يمليه الدستور والقانون".

وأضاف: "طريقة إدارة ملف انفجار مرفأ بيروت من قبل القاضي العدلي، تؤكد أنها قائمة على الاستنسابية والاستهداف والتسييس".

وأصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أمس الخميس، مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي لم يمثل اليوم بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ.

المصدر: وكالات لبنانية