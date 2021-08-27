تونس تسترجع بذورها الممتازة من كل أنحاء العالم

قال مدير عام البنك الوطني للجينات في تونس مبارك بن ناصر، إن البنك استرجع منذ سنة 2008 حوالي 7745 عينة من الأصناف المحلية من بنوك الجينات الأجنبية.

وأضاف بن ناصر أن البذور تم استرجاعها أساسا من "بنك أمريكا" و"بنك نيكاردا" والبنك الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح بالمكسيك وبنك الجينات في جمهورية تشيكيا وبنك الجينات بأستراليا وأخيرا تم يوم 24 أغسطس الجاري استرجاع 49 عينة من بنك الجينات في الهند تهم منتوجي الحمص والدرع.

وأكد أن البنك الوطني للجينات يعمل على عملية تقييم العينات التي تم استجلابها قبل أن يتم توزيعها على الفلاحين بصفة مجانية ويخص ذلك أساسا منتوجات الحبوب والبقول والأعلاف وبعض الخضروات كالفلفل والطماطم والقرع.

وصرح بأنه إلى حد الآن تم توزيع العينات الممتازة على 326 فلاح ومازال توزيع الحبوب من قمح وشعير متواصلا منذ 21 يونيو 2021 بصفة مجانية علي كامل تراب الجمهورية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية