سعيّد: مسؤولون حولوا مساعدات أجنبية لتونس لأرصدتهم بالخارج
Reuters
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه اطلع مؤخرا على حجم الأموال التي تحصل عليها بعض المسؤولين من دول أجنبية مساعدات للدولة التونسية، ذهبت إلى أرصدتهم بالبنوك الأجنبية.
وتابع سعيد خلال لقاء جمعه اليوم برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك: "يتحدثون بعد ذلك في وسائل الإعلام عن الإنقاذ الوطني والمفروض أن يتم إنقاذ الوطن من هؤلاء الذين يتحدثون عن حكومة إنقاذ".
المصدر: "موزاييك اف ام"
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