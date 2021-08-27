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سعيّد: مسؤولون حولوا مساعدات أجنبية لتونس لأرصدتهم بالخارج

أخبار العالم العربي

سعيّد: مسؤولون حولوا مساعدات أجنبية لتونس لأرصدتهم بالخارج
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه اطلع مؤخرا على حجم الأموال التي تحصل عليها بعض المسؤولين من دول أجنبية مساعدات للدولة التونسية، ذهبت إلى أرصدتهم بالبنوك الأجنبية.

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وتابع سعيد خلال لقاء جمعه اليوم برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك: "يتحدثون بعد ذلك في وسائل الإعلام عن الإنقاذ الوطني والمفروض أن يتم إنقاذ الوطن من هؤلاء الذين يتحدثون عن حكومة إنقاذ".

المصدر: "موزاييك اف ام"

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