مراسلنا: وصول وفد أمريكي إلى شمال شرق سوريا للمصالحة بين الأكراد (فيديو)

وصل إلى شمال شرق سوريا وفد دبلوماسي أمريكي للقاء قادة الأحزاب الكردية في إطار مساعي واشنطن لرأب الصدع بين الفرقاء الأكراد.

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وأفاد مراسلنا بأن الوفد يضم حسب معلومات غير مؤكدة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، ونائب مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين، ويهدف للقاء قيادتي الاتحاد الديمقراطي، والمجلس الوطني الكردي ضمن المساعي الأمريكية للمصالحة بين الأكراد.

وأشار مراسلنا إلى أن اللقاءات لم تتأكد حتى الآن، وحصلت RT على فيديو خاص لثلاث سيارات ترافقها سيارة لقوات سوريا الديمقراطية تعبر طريق أبيض بين الحسكة والرقة حيث فرضت "قسد" حماية أمنية على الطريق.

ومن المتوقع حسب مصدر من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن يلتقي الوفد قيادات "قسد" ومجلسي الرقة ودير الزور المدني والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

المصدر: RT