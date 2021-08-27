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إصابة 33 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بيتا (صور)

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إصابة 33 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بيتا (صور)
Reuters
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قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة بعد صلاة الجمعة خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية على جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس.

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وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة "معا" إن "33 مواطنا أصيبوا بجروح بينهم 26 إصابة بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقد قدمت لهم الطواقم الطبية الفلسطينية الإسعافات الأولية الميدانية".

وأضاف جبريل أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقد تم نقلهما إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج كما أصيب خمسة مواطنين بكسور وجروح مختلفة نتيجة سقوط خلال مطاردة الجيش الإسرائيلي لهم .

إصابة 33 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بيتا (صور)

وقد أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة اليوم على جبل صبيح احتجاجا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح جنوب بيتا.

إصابة 33 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بيتا (صور)

المصدر: "معا"

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