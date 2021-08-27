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الأمن العام اللبناني يوضح قضية الحصول على جواز سفر

أخبار العالم العربي

الأمن العام اللبناني يوضح قضية الحصول على جواز سفر
Reuters
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أوضحت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، قضية إعلانها الحصول أو إبدال جوازات السفر الفورية "فقط للمواطنين الحائزين على تذاكر سفر مقفلة وإيصال يثبت دفع ثمنها".

وقالت المديرية في تغريدة عبر "تويتر" إنه "تسهيلا من المديرية للذين يريدون السفر بصورة طارئة أو عاجلة، قامت بوضع اجراءات تنظيمية من أجل تسريع معاملاتهم للحصول على جوازات السفر المطلوبة عبر دائرة العلاقات العامة، أما بقية المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر بصورة عادية، فيمكنهم التقدم كالمعتاد بطلبات الحصول أو إبدال هذه الجوازات لدى مراكز الأمن العام الإقليمية في مناطق سكنهم".

المصدر: RT

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