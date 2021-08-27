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السعودية تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ علي فهد السالم الصباح

أخبار العالم العربي

السعودية تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ علي فهد السالم الصباح
Reuters
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بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تعزية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".

بدوره قال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

المصدر: "سبق"

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