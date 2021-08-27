خبير: السد العالي أنقذ مصر من فيضان ضخم وحوله إلى خير كبير

أشار نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة إلى أن التغيرات المناخية كانت عنيفة خلال هذا العام بما أحدثته من أضرار سواء في مصر أو على مستوى العالم.

وأضاف أن السد العالي أنقذ مصر من فيضان ضخم بفعل هذه التغيرات، لافتا إلى أن السد حوّل الفيضان إلى خير كبير تم تخزينه سيكون رصيا مطمئنا للسنوات المقبلة.

وأكد نور الدين أن التغيرات المناخية أحدثت تأثيرات كبيرة على العديد من المحاصيل بما في ذلك القمح العالمي الذي يشهد حاليا انخفاضا يقدر بنحو 5%، كما أن سعر الطن ارتفع من 230 دولارا إلى 270.

وأشار إلى أن السعر يبقى مرشحا للزيادة، وأرجع ذلك إلى أن محصول القمح العالمي في الدول السبع المصدرة وبينها الولايات المتحدة، روسيا، الأرجنتين، فرنسا وأوكرانيا شهدت انخفاضا كبيرا في محصول القمح هذا العام.

وأكد أن التغيرات المناخية أثرت على مصر زراعيا هذا العام في محصول الزيتون، وأن كل مزارعي هذا المحصول يعيشون أوضاعا "صعبة للغاية".



المصدر: "بوابة الشروق" المصرية

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