الخارجية الموريتانية: نتألم لأزمة المغرب والجزائر وسيوجد لها حل

قال وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن بلاده تتألم مما وصلت إليه الأزمة بين الجزائر والمغرب، مؤكدا أنه "مهما كانت الأزمات، ومهما كان مستوى ما وصلته، سيوجد لها حل".

وأضاف في مؤتمر صحفي مساء يوم الخميس: "نحن على غرار جميع دول الجوار والشعوب، لا شك متألمين من الوضع، ولم نكن نود حدوثه ولا نتمنى أن يتأزم أكثر".

وقال: "أعلم أن الجميع هنا، وعن نية حسنة، يسألنا: أين أنتم ولماذا لم تتحركوا، ولكن هذا النوع من القضايا يدار بحكمة وبقدر من السرية لمن يريد أن يحقق نتيجة".

ولم يتحدث الوزير بشكل صريح عن أي وساطة، ولكنه قال: "نحن نعمل بطريقة هادئة، كما تتطلب ذلك الدبلوماسية، لأن ما يحدث يشغل بالنا ويهمنا كثيرا، لأنها قضية تتعلق بنا، ولأننا نعتبر أن كل ما يمس الشعب الليبي أو التونسي أو الجزائري أو المغربي فهو يمس الشعب الموريتاني، وهذه قضية تتجاوز الحكام وتاريخها طويل".

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وتابع: "طموحنا هو بناء المغرب العربي، وأن نتجاوز هذه الأزمة الحالية، وألا تتفاقم أكثر، ومتأكدين أنه مهما كانت الأزمات ومهما كان المستوى الذي وصلت إليه، سيوجد لها حل".

وكانت الجزائر قد أعلنت من جانب واحد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

المصدر: "صحراء ميديا" الموريتانية