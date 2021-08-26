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ليبيا.. مقتل شرطي وإصابة آخرين بهجوم مسلح غربي البلاد (صورة)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. مقتل شرطي وإصابة آخرين بهجوم مسلح غربي البلاد (صورة)
RT
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قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون إثر هجوم مسلح على نقطة أمنية تابعة للبحث الجنائي الليبي في مدينة الزاوية غرب ليبيا.

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وسائل إعلام ليبية: إصابات جراء تفجير إرهابي استهدف نقطة أمنية لـ
وسائل إعلام ليبية: إصابات جراء تفجير إرهابي استهدف نقطة أمنية لـ "الجيش الوطني" بجنوب ليبيا

ونفذ الهجوم بعربتين ما أدى إلى احتراق أحد السيارات التابعة لوزارة الداخلية ومقتل شرطي وإصابة 3 آخرين.

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت الأحد الماضي بوقوع تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية للواء 128 مشاة التابع لـ "الجيش الوطني" (الموالي للمشير خليفة حفتر) بجنوب البلاد، وقالت وسائل الإعلام إن التفجير أسفر عن وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية، مشيرة إلى أن شخصا حاول استهداف بوابة منطقة زلة بجنوب ليبيا بواسطة حقيبة متفجرات، إلا أن قوات الجيش تمكنت من إصابة الإرهابي بعد ملاحقته، وجرى نقله إلى المستشفى.

ليبيا.. مقتل شرطي وإصابة آخرين بهجوم مسلح غربي البلاد (صورة)
RT

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

 

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