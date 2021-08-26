نائب تونسي يتقدم بشكوى جزائية ضد سعيد بتهمة قلب نظام الحكم

رفع النائب التونسي بشر الشابي، اليوم الخميس، شكاية جزائية ضد الرئيس قيس سعيد، لدى وكيل الجمهورية، وذلك بتهمة الانقلاب على الدستور وتنصيب نفسه مكان الهيئات الدستورية الشرعية.

وتتحدث الشكاية، التي تقدم بها النائب عن حزب النهضة، عن "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق الفصل 72 من مجلة الجزائية وتنصيب نفسه بدل الهيئات الحاكمة واستغلال صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".

واتهم الشابي في عرضيته رئيس الجمهورية "بترذيل الحياة السياسية عبر خطبه التحريضية، وخرق الدستور في 25 يوليو بعزل الحكومة وتعليق نشاط البرلمان مستعملا الدبابات والأسلحة الثقيلة".

الاستاذ المحامي بشر الشابي يرفع قضية ضد رئيس الدولة#يسقط_الانقلابpic.twitter.com/irGD3ZPIzm — تونس365 (@TN_365) August 26, 2021

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كما اتهم الشابي رئيس الدولة بالتمويه والادعاء أنه مهدد بالاغتيال دون أية إثباتات، معتبرا أن سعيد هو "الخطر الحقيقي والداهم على الشعب التونسي وعلى الديمقراطية".

ودعا الشابي وكيل الجمهورية إلى فتح بحث تحقيقي في الغرض ضد سعيد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الجرائم المقترفة في حق الشعب والدولة التونسية.

وكان سعيد قد قرر الاثنين تمديد فترة تجميد عمل البرلمان التونسي حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية اقتصادية تمر بها البلاد.

المصدر: وسائل إعلام تونسية