الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيرين جديدين

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تقبل الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد ماهيندر سينغ كانيال سفيرا لجمهورية الهند، ورادوفان ستويانوفيتش سفيرا لجمهورية صربيا لدى الجمهورية العربية السورية.

واستقبل الأسد السفيرين الهندي ماهيندر سينغ كانيال والصربي رادوفان ستويانوفيتش كلا على حدة وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

الرئيس #الأسد يتقبّل أوراق اعتماد ماهيندر سينغ كانيال سفيراً لجمهورية #الهند، ورادوفان ستويانوفيتش سفيراً لجمهورية #صربيا لدى الجمهورية العربية السورية. pic.twitter.com/WtNMlyi7no — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 26, 2021

وجرت مراسم استقبال السفيرين ووداعهما في قصر الشعب وفق المراسم المعتادة.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

المصدر: "سانا"