العثور على مواطن أردني كان مفقودا في تركيا

أكد ذوو المواطن الأردني حسام الخصاونة المفقود في تركيا أنه تم العثور عليه اليوم الخميس، وأنهم لم يحصلوا على مزيد من التفاصيل بعد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله علي الفايز إنه تم العثور اليوم الخميس على المواطن الأردني المفقود في تركيا السيد حسام الخصاونة.



وأضاف أن السفارة الأردنية في أنقرة، والتي تابعت مع الوزارة القضية منذ بدايتها وأجرت اتصالات مكثفة مع السلطات التركية المختصة، أعلمت الوزارة اليوم عن العثور على المواطن الخصاونة والذي يرقد حاليا في أحد المستشفيات في مدينة اسطنبول.

وأكد أن "السفارة قامت بالفور بالاطمئنان على صحة الخصاونة وأعلمت شقيقه الموجود في تركيا وقد أكدت إدارة المستشفى ان السيد الخصاونة بصحة جيدة ويتلقى العناية الطبية اللازمة"، مبينا أن "السفارة تعمل الآن على إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين عودته إلى المملكة بالسرعة الممكنة".

المصدر: "عمون"