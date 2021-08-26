وصول طائرة تحمل 608 آلاف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من السعودية إلى تونس

وصلت إلى تونس، طائرة شحن إغاثية من السعودية تحمل على متنها 608 آلاف جرعة من لقاح "أسترازينيكا " تمثل الدفعة الأولى من اللقاحات للإسهام في مكافحة آثار جائحة كورونا.

وعبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عن سعادته بوصول شحنة المساعدات الطبية الجديدة من السعودية إلى تونس التي تتمثل في 608 آلاف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا الدفعة الأولى من جملة مليون جرعة كان قد وجه بتقديمها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تونس من جملة مساعدات طبية أخرى.

وقال: "موقف المملكة يؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين وتعكس الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة"، مؤكدا أن "تونس قيادة وشعبا تثمن عاليا هذه الوقفة الطيبة من قبل المملكة إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق".

من جهته، قدم وزير الصحة التونسي علي مرابط الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية، وشدد على أن مثل هذه المواقف النبيلة من المملكة ستزيد الروابط الأخوية بين البلدين وقيم التآزر والتضامن القائمة بينهما متانة وقوة.

المصدر: "سبق"