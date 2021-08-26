مصر تسجل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16691، فيما وصل عدد الإصابات إلى 286938.

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وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 5 وفيات و194 إصابة بالفيروس.

وكشفت وزيرة الصحة هالة زايد يوم الثلاثاء عن رصد إصابات بطفرة "دلتا بلس" المتحورة لكورونا في البلاد خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الطفرة سريعة الانتشار.

المصدر: "اليوم السابع" + RT