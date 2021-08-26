 
مباشر

مصر تسجل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters HANAA HABIB
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r520

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16691، فيما وصل عدد الإصابات إلى 286938.

إقرأ المزيد
مصر..بروتوكولات جديدة للتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا
مصر..بروتوكولات جديدة للتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 5 وفيات و194 إصابة بالفيروس.

وكشفت وزيرة الصحة هالة زايد يوم الثلاثاء عن رصد إصابات بطفرة "دلتا بلس" المتحورة لكورونا في البلاد خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الطفرة سريعة الانتشار.

المصدر: "اليوم السابع" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا