حريق في ريف القنيطرة إثر سقوط قنابل إسرائيلية مضيئة (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام سورية أن حريقا نشب في أحراش قرية بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي الغربي نتيجة قنابل مضيئة أطلقتها القوات الإسرائيلية بالقرب من السلك الشائك الملاصق للقرية.

بينما ذكرت صفحة يديرها فرع "حزب البعث العربي الاشتراكي" في المحافظة أن "خمس قذائف مضيئة معادية" أطلقت باتجاه حرش بئر عجم في المحافظة أدت لاندلاع حريق، بينما توجهت سيارات الإطفاء إلى المكان.

يذكر أن موقع "قرص النفل" قرب قرية حضر في ريف المحافظة تعرض في 17 من الشهر الجاري لاستهداف إسرائيلي بصاروخين.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية