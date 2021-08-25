"الدفاع الروسية": إصابة جندي سوري بقصف في إدلب

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، اليوم الأربعاء، إن جنديا من الجيش السوري أصيب جراء قصف على محافظة إدلب.

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وأوضح أنه "نتيجة القصف المدفعي الإرهابي على مواقع القوات الحكومية في قرية الملاجة بمحافظة إدلب، أصيب جندي من القوات الحكومية السورية".

وأضاف أنه سُجل خلال الساعات الـ24 الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب 23 هجوما من مواقع جماعة "جبهة النصرة".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: RT