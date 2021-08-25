السعودية: أكثر من 35 مليون جرعة لقاح أعطيت في المملكة

Reuters التلقيح ضد فيروس كورونا في السعودية

أعلنت السعودية أن عدد الجرعات الخاصة بلقاحات كورونا التي أعطيت في المملكة تجاوزت 35 مليون جرعة، كما أعلنت تسجيل 321 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من 35 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في مناطق المملكة.

وفي سياق ذي صلة أعلنت الوزارة تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 8 حالات وفيات.

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وحسب بيانات الوزارة فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 543028 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 8505 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن 549 حالة من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 530382 حالة.

المصدر: RT