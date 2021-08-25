الجيش المصري يكشف تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى روسيا وتوقيع اتفاقية جديدة

كشف الجيش المصري عن تفاصيل زيارة وزير الدفاع المصري محمد زكي إلى روسيا، لحضور الاجتماع السابع للجنة الدفاع العسكري التقني المشترك.

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وأوضح الجيش المصري أن وزير الدفاع المصري حضر مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني "الجيش 2021"، والذي تضمنت فعالياته افتتاحا رسميا لمنتدى المباريات الحربية في روسيا.

والتقى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث وقع وزيرا الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

المصدر: RT