الكاظمي يوجه بإيقاف إزالة تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل لهم

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بإيقاف إزالة تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل المناسب لهم.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي استقبل المواطن أحمد عادل الربيعي، من منطقة الزعفرانية، وهو أحد الجنود الذين يعانون من بتر في الساق أصيب بها أثناء الحرب، ويشكو من تأخير معاملته التقاعدية، ولديه حاليا محل في التجاوزات يعتمد عليه في معيشته".

ووجه الكاظمي بحسب البيان، بـ"متابعة معاملته والإسراع بإنجازها، كما تكفل بدفع إيجار السكن المتأخر للجندي".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة أوعز إلى دوائر التقاعد كافة، بإنجاز معاملات المواطنين بسرعة ويسر، وتجاوز الروتين، كما شدد على ضرورة مراعاة ظروف المراجعين المتقاعدين، وتذليل العقبات أمامهم".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "حملة إزالة التجاوزات ستستمر، لأنها تجاوز على الحق العام، وهناك عدد كبير من الأشخاص المنتفعين ممن أثروا من خلال التجاوز على أملاك الدولة، فضلا عما تسببه تلك التجاوزات، من حالات تشويه للأحياء والشوارع".

ومنذ أيام بدأت الحكومة العراقية بحملة لإزالة التجاوزات في العراق، على خلفية مقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قبل أيام خلال حملة لإزالة التجاوزات.

المصدر: RT