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السعودية تسجل تراجعا مستمرا للإصابات بكورونا

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السعودية تسجل تراجعا مستمرا للإصابات بكورونا
Reuters AHMED YOSRI
الرياض.
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سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في تراجع مستمر لهذا المؤشر، كما تم رصد 8 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 321، مقابل 353 الثلاثاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 543028 حالة، بينها 4141 نشطة، و1083 حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في منطقة الرياض، حيث بلغ فيها هذا المؤشر 74 حالة، لتأتي بعدها منطقة مكة المكرمة بـ57 إصابة ومن ثم المنطقة الشرقية بـ32 حالة.

وأفادت وزارة الصحة برصد 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 7 حالات يوم الثلاثاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8505 وفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 530382 شخصا، بعد تسجيل 549 حالة شفاء جديدة.

وتشهد السعودية منذ أسابيع تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي كان منذ شهر أكثر من 1000 حالة، في ظل توسيع نطاق التطعيم في المملكة.

المصدر: RT

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