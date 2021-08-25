مصر للطيران تعلن تلقيها طلبات من دول أجنبية لإجلاء رعاياها من أفغانستان

أعلنت الشركة المصرية العالمية للطيران، أنها تلقت طلبات من 30 دولة أجنبية بينها ألمانيا، لتسيير رحلات إلى أفغانستان، لإجلاء مواطنين من مطار كابل.

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وقال رئيس الشركة، أحمد إسماعيل، في تصريحات لجريدة "المال" المصرية، إن "شركته تلقت طلبات من 30 دولة أجنبية لتسيير رحلات إلى دولة أفغانستان، وذلك لإجلاء رعاياها من مطار العاصمة كابل، والعودة إلى بلدانهم".

وأضاف أن "الشركة المصرية للطيران تنتظر موافقة الجهات المصرية المختصة لتسيير رحلات الإجلاء للعالقين في أفغانستان، وذلك بعد هيمنة حركة طالبان عليها"، مشيرًا إلى أن "أبرز الدول التى تقدمت بطلبات هي ألمانيا".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة 43 مواطنا مصريا، بمن فيهم أفراد البعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن، مساء يوم الاثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أنه في 15 أغسطس استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابيل، بدون مقاومة تذكر، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

المصدر: "المال"