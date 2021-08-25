اليمن.. خالد بحاح ينعي رئيس وزراء اليمن الأسبق (صورة)

نعى خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمني السابق اليوم رئيس وزراء اليمن الأسبق وأول وزير خارجية للبلاد محسن أحمد العيني الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عاما.

وكتب بحاح في تغريده على موقعه الرسمي في "تويتر": "سكنت روح دولة الرئيس محسن العيني ولم تسكن هذه البلاد ولا رمالها المتحركة، بل أصبحت سنواتها أصعب ومستقبلها مجهول.

وتابع "رحل الحكيم ورجل السياسة والدبلوماسية بعيدا عن وطنه وأمله، رحل الفاضل الذي أستنير برأيه مع كل زيارة إلى القاهرة، العزاء لأهله ولنا أجمع".

سكنت روح دولة الرئيس محسن العيني ولم تسكن هذه البلاد ولارمالها المتحركة، بل أصبحت سنواتها أصعب ومستقبلها مجهول.

رحل الحكيم ورجل السياسة والدبلوماسية بعيدا عن وطنه وأمله.

رحل الفاضل الذي أستنير برأيه مع كل زيارة إلى القاهرة.

العزاء لأهله ولنا أجمع.. #بحاحpic.twitter.com/aAFlrPCTzq — Khaled Bahah خالد بحاح (@KhaledBahah) August 25, 2021

وقال بيان صادر عن الرئاسة اليمنية نشرته الوكالة الرسمية "سبأ": "ننعي إلى كافة أبناء الشعب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسبق محسن أحمد العيني، الذي وافاه الأجل، اليوم، عن عمر ناهز 90 عاما قضى جلها في خدمة الوطن".

وأضاف البيان إن "الفقيد كان من أبرز الهامات الوطنية الكبيرة وأحد رجال الرعيل الأول الذي كان له دور بارز منذ قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962(ضد حكم الإمامية) وترسيخ الجمهورية وتأسيس قواعد الوحدة بين شطري اليمن، وأحد القادة الكبار في مسيرة البلاد الحديثة".

وتابع البيان أن "اليمن برحيله فقد أحد أقطاب الحياة السياسية والدبلوماسية التي اتسمت بالموقف المتزن والمضيئة في تاريخ اليمن وترك بصمات في العمل الحكومي والتنموي من خلال موقعه كرئيس للحكومة".

ووفق وسائل إعلام محلية، توفي العيني، بعد صراع مع المرض في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس العيني الحكومة اليمنية لخمس مرات في ستينات وسبعينات القرن الماضي، كما يعد أول وزير خارجية لليمن بعد ثورة عام 1962، ويعتبر أحد أبرز السياسيين والدبلوماسيين في البلاد.

المصدر: "تويتر"+"سبأ"