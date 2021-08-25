 
مباشر

اليمن.. خالد بحاح ينعي رئيس وزراء اليمن الأسبق (صورة)

أخبار العالم العربي

اليمن.. خالد بحاح ينعي رئيس وزراء اليمن الأسبق (صورة)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4xg

نعى خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمني السابق اليوم رئيس وزراء اليمن الأسبق وأول وزير خارجية للبلاد محسن أحمد العيني الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عاما.

وكتب بحاح في تغريده على موقعه الرسمي في "تويتر": "سكنت روح دولة الرئيس محسن العيني ولم تسكن هذه البلاد ولا رمالها المتحركة، بل أصبحت سنواتها أصعب ومستقبلها مجهول.

وتابع "رحل الحكيم ورجل السياسة والدبلوماسية بعيدا عن وطنه وأمله، رحل الفاضل الذي أستنير برأيه مع كل زيارة إلى القاهرة، العزاء لأهله ولنا أجمع".

وقال بيان صادر عن الرئاسة اليمنية نشرته الوكالة الرسمية "سبأ": "ننعي إلى كافة أبناء الشعب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسبق محسن أحمد العيني، الذي وافاه الأجل، اليوم، عن عمر ناهز 90 عاما قضى جلها في خدمة الوطن".

وأضاف البيان إن "الفقيد كان من أبرز الهامات الوطنية الكبيرة وأحد رجال الرعيل الأول الذي كان له دور بارز منذ قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962(ضد حكم الإمامية) وترسيخ الجمهورية وتأسيس قواعد الوحدة بين شطري اليمن، وأحد القادة الكبار في مسيرة البلاد الحديثة".

وتابع البيان أن "اليمن برحيله فقد أحد أقطاب الحياة السياسية والدبلوماسية التي اتسمت بالموقف المتزن والمضيئة في تاريخ اليمن وترك بصمات في العمل الحكومي والتنموي من خلال موقعه كرئيس للحكومة".

اليمن.. خالد بحاح ينعي رئيس وزراء اليمن الأسبق (صورة)محسن العيني، رئيس وزراء اليمن الأسبق

ووفق وسائل إعلام محلية، توفي العيني، بعد صراع مع المرض في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس العيني الحكومة اليمنية لخمس مرات في ستينات وسبعينات القرن الماضي، كما يعد أول وزير خارجية لليمن بعد ثورة عام 1962، ويعتبر أحد أبرز السياسيين والدبلوماسيين في البلاد.

المصدر: "تويتر"+"سبأ"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا