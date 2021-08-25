نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان: مخزون المازوت لا يكفي سوى ليومين

حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان من أن مخزون معظم المستشفيات من مادة المازوت لا يكفيها سوى ليومين، ومنها ليوم واحد، معلنة "أننا أمام خطر داهم يهدد حياة المرضى مباشرة".

وقالت النقابة في بيان إن أزمة المازوت تؤثر على عمل المستشفيات بعدما تبلغت النقابة عن نفاده في منشآت طرابلس والزهراني، و"تبقى كميات محدودة جدا لدى الشركات المستوردة الخاصة".

وأضافت: "يظهر أن الدولة عاجزة عن القيام بأي شيء. كان الله بعوننا".

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.

المصدر: LBC + RT