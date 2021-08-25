الجزائر تشهد مسابقات "بياتلون الكلاب" في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2021

أقيمت في الجزائر المرحلة الأولى من المسابقة الدولية بمشاركة الكلاب تحت عنوان "الصديق الوفي".

وأقيم السباق الفردي، بصفته مرحلة أكثر إثارة في مسابقة Cynological الدولية وهي"دوغ بياتلون"(بياتلون الكلاب)، في مركز التدريب المهني والخاص بالكلاب للمنطقة العسكرية الأولى في الجيش الجزائري.

ونظرا لارتفاع درجة الحرارة في شمال إفريقيا ، فإن المتنافسين وكلابهم بدؤوا المسابقة الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

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يعتبر السباق الفردي تمرينا أول لمسابقة "الصديق المخلص"، وإنه من أصعب السباقات الذي يتطلب أقصى درجات التركيز من العسكريين والكلاب.

لا يتم هنا اختبار قدرة تحمل المتسابق ومساعده رباعي الأرجل فحسب، بل يتم أيضا اختبار دقة الجندي في خط إطلاق النار وقدرة الكلب على اتباع أوامره. إذا غيّر الكلب موقعه، فإن تسديدة المتسابق تُسجل كخطأ وإنه يدير حلقة جزاء بطول 100 متر.

وحضر السباق 3 منتخبات نسائية تمثل الجزائر وروسيا وأوزبكستان وإنها قطعت مسافة 2400 متر، فضلا عن 5 فرق رجالية من الجزائر وبيلاروس وفيتنام وروسيا وأوزبكستان، تسابقت على مسافة 3200 متر.

وكان على جميع المشاركين التوقف مرتين لإطلاق النار من وضعيتي واقفا ومنبحطا. وأصاب جميع المشاركين في المرحلة الأولى أهدافهم من بندقية البياتلون روسية الصنع من طراز "بي – 74".

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وأشار مدرب الفريق الروسي، النقيب فلاديمير كوفاليف قائلا: "أننا مسرورون جدا بأداء فريق السيدات، وكان أداء الرجال أسوأ قليلا من قدراتهم الحقيقية. وإنهم جميعا راضون عن النتائج ، وهناك مجال لتحسينها غدا".

ستتاح للكلاب جنبا إلى جنب مع مدربيهم، فرص جديدة لإظهار مهاراتها في 4 مراحل أخرى وهي: "الرامي الدقيق"،"بياتلون الكلاب - التتابع"، "خدمة الخفر"، "اجتياز الحواجز بطول 300 متر".

يذكر أن "ألعاب الجيش الدولية - 2021 " تقام في الفترة من 22 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل في 11 دولة (روسيا، الجزائر، أرمينيا، بيلاروس، فيتنام، إيران، قطر، كازاخستان، الصين، صربيا، أوزبكستان).

ويشارك فيها أكثر من 5 آلاف جندي ، يشكلون 277 فريقا من 42 دولة، ويشاركون في 34 مسابقة.

المصدر: RT