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الجيش الأردني يقبض على متسلل من سوريا حاول دخول المملكة

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يقبض على متسلل من سوريا حاول دخول المملكة
Reuters
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أفاد مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وكشف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: عمون

 

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