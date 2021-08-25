علاء مبارك مهنئا "الزمالك" ببطولة الدوري المصري: مبروك لنادي الفن والهندسة

هنأ علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، نادي "الزمالك" بحصوله على بطولة الدوري العام لهذا الموسم.

وكتب علاء مبارك في تغريدة على صفحته عبر "تويتر": "مبروك لنادي الفن والهندسة ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة الدوري الممتاز".

مبروك لنادى الفن والهندسة الف مبروك لنادى الزمالك وجماهيره بطولة الدورى الممتاز 👏 👏👏👏 👏 pic.twitter.com/I2SX5VuCNO — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 24, 2021

وتوج الزمالك ببطولة الدوري لموسم 2020-2021، بعد تغلبه على الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة بهدفين نظيفين.

وفاز نادي الزمالك ببطولة الدوري العام للمرة 13 في تاريخه بعد تغلبه على فريق الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 79 قبل الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

المصدر: "المصري اليوم"