مصر تسجل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء 194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، مقارنة مع 189 حالة إصابة و5 وفيات قبل يوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 286735 من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة".

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد كشفت يوم الثلاثاء عن رصد حالات إصابة بمتحور "دلتا بلاس" في مصر خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تلك السلالة سريعة الانتشار.

المصدر: RT