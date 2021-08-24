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رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" يلتقي الممثل الخاص للخارجية القطرية

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رئيس المكتب السياسي لـ
Reuters
رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان"، عبد الغني بردار آخوند.
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أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة أن رئيس مكتبها السياسي، بردار آخوند، التقى مع الممثل الخاص لوزارة الخارجية القطرية، مطلق القحطاني، في كابل.

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وقال المتحدث باسم الحركة، محمد نعيم، عبر "تويتر"، مساء الثلاثاء، إن اللقاء تم خلاله "بحث العلاقات الثنائية والوضع الحالي في أفغانستان".

وأضاف نعيم أن "الإمارة الإسلامية" التي أعلنتها الحركة في أفغانستان شكرت "أمير قطر ووزير الخارجية والقحطاني على "جهودهم وتعاونهم السلمي في حل مشاكل البلاد".

وأعرب آخوند عن أمله في أن تواصل قطر مساعدتها الإنسانية للشعب الأفغاني.

وسبق أن ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن وفد "طالبان" يزور قطر لإجراء محادثات حول تشكيل حكومة مستقبلية في أفغانستان وتجري اتصالات مع المجتمع الدولي والأحزاب الأفغانية.

المصدر: RT + وكالات

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