الأمن المصري يكشف تفاصيل فاجعة طريق الواحات

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في مصر ملابسات مصرع 3 عمال وإصابة 8 آخرين بموقع قيد الإنشاء بطريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

وفي التفاصيل، تلقت مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث داخل موقع إنشاء جسر ونفق بحي الأشجار في الجيزة.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه "بعد انتهاء الشركة المنفذة من إنشاء نفق (كوبري رقم 8) الرابط بين طريق الواحات إلى الطريق الدائري، شرع القائمون على المشروع في إنشاء خزان حريق طوارئ بجوار النفق لخدمة المنطقة".

وأشارت إلى أن "العمال حفروا وصولا إلى عمق 6 أمتار وطول 40 مترا وعرض 10 أمتار، وأمس الاثنين أقام العمال جدارا على أن يتم استئناف العمل وبناء الثاني في اليوم التالي".

وأضافت أنه "اليوم، بدأ العمال في بناء الحائط الثاني لكنهم فوجئوا بانهيار السقالات وسقوط الحائط الذي تم تشييده بالأمس على العمال بالأسفل".

وأسفر الحادث عن مصرع عاملين اثنين تم انتشال جثتيهما فيما أصيب 8 آخرين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ اثنين آخرين لم يصابا بأي ضرر.

وارتفع عدد الضحايا إلى 3 وفيات بعدما لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بإصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي.

المصدر: "مصراوي"