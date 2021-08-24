مصر.. ضبط شبكة لتعدين عملة "بيتكوين" الرقمية

تمكنت السلطات المصرية من ضبط شبكة لـ"تعدين" العملة الرقمية "بيتكوين" في الدقهلية، حيث تم ضبط ثلاث منصات رقمية تحتوي على عدد كبير من الأجهزة والمعدات.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأنه "تم ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لإنشائه شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين)، بإجراء حسابات وعمليات معقدة للوصول إلى هذه العملة".

وأضاف أن "الأجهزة ألقت القبض على أحد المتهمين بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية".

وتابع أنه "تم ضبط 3 منصات لتعدين العملة الرقمية، والتي تحتوي على 28 جهاز دعم للشبكة الخاصة بتبادل العملة، كما تم ضبط 4 أجهزة إمداد بالطاقة متصلة بأجهزة كمبيوتر ومحمل عليها برامج تعدين العملة، وضبط شبكة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية دون ترخيص".

المصدر: "القاهرة24"