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الأمن المغربي يوقف 4 أشخاص زوروا جوازات التلقيح ضد كورونا

أخبار العالم العربي

الأمن المغربي يوقف 4 أشخاص زوروا جوازات التلقيح ضد كورونا
Reuters YB/gs
الشرطة المغربية
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اعتقلت شرطة مدينة تطوان المغربية 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و27 عاما، إثر الاشتباه في تورطهم في قضية تزوير، فضلا عن خرق أحكام حالة الطوارئ الصحية.

وقالت صحيفة "هسبريس" إن الموقوفين اعتقلوا إثر الاشتباه في تزويرهم جوازات التلقيح ضد فيروس كورونا، وبعد عملية التفتيش تم حجز 7 جوازات تلقيح مزورة وجهاز كمبيوتر.

وأضافت الصحيفة أن المتهمين محتجزون مؤقتا في انتظار إتمام البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين.

المصدر: "هسبريس"

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